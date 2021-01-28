Çaykur Rizespor’a Norveçli golcü

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporda transfer harekatı devam ediyor.

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliler, Hacken’nin 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken’de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç’te Rosenborg ve Fransa’da St. Etienne formaları da giydi.

Norveç Milli Takımı formasını da 32 kez giyen Soderlund’un iki golü bulunuyor.

Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund’a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

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