Bright Osayi-Samuel ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig’in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00’de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.

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İSMAİL YÜKSEK İLE CANBERK AYDEMİR’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemir’in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.