Ahmet Ağaoğlu: İrfan Can ile Visca…

Trabzonspor’un Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’ya uzandığı müsabakanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruya Ağaoğlu, “Daha bitmedi, transfer dönemi bittiği zaman inşallah hep birlikte değerlendiririz. Hocamız onu (İrfan Can Kahveci talebi) espri anlamında söyledi, o şekilde değerlendirelim. Trabzonspor Kulübü’nün 8-10 milyon Euro verebilecek bir finansal yapısı yok. Bunu herkes biliyor. İrfan Can Kahveci ile Edin Visca, Trabzonspor’un gündeminde değil. Kadroya dahil olacak oyuncular ile ihtiyaçla ilgili soruları hocaya yöneltebilirseniz çok daha doyurucu cevaplar alırsınız. Süreç bitmedi, bittikten sonra konuşuruz bunu” dedi.

“SEVİYORUZ BU STADI”

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kendilerine şanslı geldiğini kaydeden başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Seviyoruz bu stadı. 4’üncü kupamızı aldık. Tabii işin esprisinin ötesinde güzel bir maç oldu, Süper Kupa’ya yakışır bir maç oldu. İdare açısından o konuşacak olursak o konuyla alakalı rezervemi koyuyorum. Güzel bir maç oldu, güzel mücadele oldu. Her iki takımın oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Bu soğuk havada, bu şartlara rağmen çok iyi mücadele ettiler. Hava soğuk, kar yağıyor, zemin çok kaygandı. Büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Bizim takım da her gün üzerine koyarak gidiyor, hemen hemen bütün oyuncularımız üzerine koyarak gidiyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 3 günde bir maç oynuyor bütün takımlar. Lig arasıymış bu bir haftalık ara… Bu bir haftayı bile değerlendiremedik biz… İnşallah fazla sıkıntı yaşamadan, fiziksel bir problem yaşamadan ligin sonunu getirir takımlar. Hiç alışkın olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ülke insanın tek eğlencesi futbol. Sokağa çıkma yasağının olduğu, pandemiden dolayı sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının, tüm eğlence mekanlarının kapalı olduğu bir süreç içerisinde 3 günde bir oynanan maç insanların tek eğlencesi haline geldi. Bu süreci bu şekilde inşallah fazla sıkıntı, sakatlık yaşamadan tüm takımlar tamamlar diye temenni ediyorum.”

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