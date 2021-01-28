Abdullah Avcı 79 günde zirveye çıktı! Kariyerinin en iyi dönemi…

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, 79 gün gibi kısa bir sürede bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza attı. Karadeniz ekibinin başında söz konusu sürede, teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan tecrübeli teknik adam TFF Süper Kupa Finali’nde, Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 15 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldırdı.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig düzeyinde görev yaptığı Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’da göreve başladığı dönemlerdeki en iyi çıkışını bordo-mavili takımda yaptı.

Avcı, Karadeniz ekibiyle çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 27 puan toplayarak, ilk yılında göreve yaptığı takımlar arasındaki en yüksek puanı topladı. 2.25 maç başı puan ortalaması yakalayarak en yüksek ortalamayı elde etti.

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Başakşehir’de geçen 2 bin 141 gün

2007-2008 sezonunda Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de çıktığı ilk 12 maçta Abdullah Avcı, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 18 puan toplamıştı. 2008-2009 sezonunda söz konusu haftalar içinde 15 puan, 2009-2010 sezonunda 21 puan, 2010-2011 sezonunda 22 puan topladı. 2011-2012 sezonunda ise Avcı, takımın başında 10 hafta kaldı ve 18 puan toplamıştı. Milli Takım kariyerinin ardından tekrar Medipol Başakşehir’e dönen Abdullah Avcı, 2014-15 sezonunda 12 maçta 18 puan, 2015-2016 sezonunda 22 puan, 2016-2017 sezonunda 30 puan, 2017-2018 sezonunda 26 puan, 2018-2019 sezonunda 27 puan topladı. Avcı, Medipol Başakşehir’in başında maç başına 2.15 puan ortalamasını elde etti.

Beşiktaş’ta 210 günlük dönem!

Teknik direktörlük kariyerinin önemli dönemini Medipol Başakşehir’de geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, 10 yıllık dönemde, ligi 2., 3., 4., 6., 9., 11. ve 12. gibi sıralamalarda bitirirken, kariyerinde ise kupa kaldıramamıştı. Abdullah Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın başına geçti. Siyah-beyazlı takım ile 18 lig maçında boy gösteren Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ettikten sonra siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

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Trabzonspor’da geçen 79 gün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 79 günde önemli bir çıkışa ve başarıya imza attı. Süper Lig’de ilk 8. haftada elde ettiği 6 puanla tarihinin en başarısız günlerini geçiren bordo-mavililer, teknik adam değişikliğine giderek Abdullah Avcı’yı takımın başına getirdi. Avcı, Süper Lig’de 12 maçta 27 puan toplayarak bordo-mavilileri zirve için umutlandırırken, Beşiktaş maçı öncesi elde edilen Süper Kupa da camiaya büyük bir moral verdi.