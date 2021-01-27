Zlatan Ibrahimovic ve Lukaku birbirine girdi! Küfürler hava uçuştu…

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan’ı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Inter, adını yarı finale yazdırırken mücadeleye Ibrahimovic’le Lukaku arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Milano derbisinde ezeli rakipler Inter ve Milan, Giuseppe Meazza Stadı’nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısının 31. dakikasında konuk Milan, İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic’in ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti. Dev derbinin ilk yarısının son düdüğü sonrası ortalık karıştı.

ANNESİNE VE EŞİNE KÜFÜR ETTİ

Ibrahimovic ve Lukaku’nun saha içindeki atışması fiziksel temasa dönüştü. İki golcü bir süre tartıştıktan sonra kafa kafaya geldi.

İsveçli yıldızın rakibine, “Annenin yanına git, seni küçük eşek” dediği ve Lukaku’nun ise cevap olarak Ibrahimovic’in annesine ve eşine yönelik ağır küfürler sarf ettiği görüldü. Yaşanan sözlü sataşma kavgaya dönüşmeden önce İbrahimovic’in Lukaku ile eski bir olay yüzünden alay ettiği belirtiliyor.

Lukaku’nun annesi, Everton’da oynadığı dönemde oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu olay İngiliz basınında çok ses getirmişti. Ibrahimovic’in bu olayı hatırlatarak 27 yaşındaki Belçikalı’ya sataştığı ifade ediliyor.

ZLATAN İKİNCİ YARI OYUNDAN ATILDI

İki oyuncunun da kavgada geri adım atmaması gerilimi daha da tırmandırdı. Küfürleşmenin ardından itişen ikiliyi araya giren diğer futbolcular ayırdı. Yaşananların ardından mücadelenin hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

İkinci yarıya da gergin çıkan İbrahimovic rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan Milan karşısında oyun kontrolünü eline alan İnter 71’de Romelu Lukaku’nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

76. dakikada maçın hakemi Valeri sakatlık geçirince yerini dördüncü hakem Daniele Chiffi’ye bıraktı.

Inter, son anlarda Milan kalesinde fırsatlar yakalasa da kırmızı-siyahlıların Rumen kalecisi Tatarusanu gole izin vermedi.

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90+7’DE GALİBİYET GETİREN GOL

Mavi-siyahlılar, aradığı golü 90+7. dakikada Christian Eriksen ile serbest vuruştan buldu ve maçın bitimine az bir süre kala 2-1 öne geçti.

Derbide ezeli rakibi Milan’ı 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Inter, yarı finalde Juventus-Spal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.