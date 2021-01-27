Vedat Muriqi siftah yaptı

İtalya Kupası Çeyrek Final’inde Atalanta ile Lazio arasında Gewiss Stadyumu’nda oynanan maçta Vedat Muriqi, 17. dakikada ağları havalandırdı. Atalanta’nın 1-0 önde olduğu dakikalarda sahneye çıkan Vedat Muriqi, Lazio kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Maçın 17. dakikasında gelişen Lazio atağında Acerbi’nin sol kanattan yaptığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Kosovalı golcü, kaleci Gollini’yi mağlup etti. Sezon başında Lazio’ya 18 milyon 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe’den gelen Vedat Muriqi, 16. maçında golle tanışmış oldu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Djimsiti ile öne geçen Atalanta, Vedat Muriqi’nin golüyle rakibine yakalandı. Lazio, 34. dakikada Aceerbi ile öne geçti. 37. dakikada Malinovski’nin golüyle Atalanta beraberliği yakaladı. İlk yarı 2-2 berabere sona erdi.