Süper Kupa’da şampiyonların randevusu

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, bugün TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Turuncu-lacivertlilerde 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Caiçara, Bolingoli, Chadli, Giuliano, Visca, İrfan Can ve Rafael sakatlıkları nedeniyle yok.

Bordo-mavililerde ise Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11’den farklı olarak Abdulkadir Parmak'ı kulübeye çekip cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor.

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BAŞARI YÜZDESİ EN YÜKSEK EKİP

11 kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 8 kez müzesine götüren Trabzonspor, bu maçı en az 2 kez oynayan takımlar arasında başarı yüzdesi en yüksek ekip (%72).,

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BAŞAKŞEHİR KAYBETMİYOR

Trabzon ile oynadığı son 11 resmi maçı kaybetmeyen Başakşehir (6G 5B), rakibine en son Şubat 2015'te Süper Lig'de mağlup oldu (2-3).

ABDULLAH AVCI İLK PEŞİNDE

2006'dan itibaren şimdiki adıyla oynanan Süper Kupa'yı en çok kazanan takım 16 kez ile G.Saray. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği eski takımı Başakşehir önünde, A takım seviyesindeki ilk kupasını kaldırmak için ter dökecek.