Süper Kupa Trabzonspor’un

TFF Süper Kupa Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, kupayı müzesine götüren takım oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında ilk kupasını kaldırdı. Takımına galibiyeti getiren Ekuban, ‘Maçın Futbolcusu’ seçildi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü, resmi Twitter hesabından futbolcuların yaşadığı coşkuyu takipçileri ile paylaştı.

Süper Kupa ‘Süper Fırtına'nın ellerinde göğe yükseldi pic.twitter.com/rnBLAWna2i — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 27, 2021

Trabzonspor, 6 yıl aradan sonra Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı. rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-2 ile alan Trabzonspor, Süper Kupa Finali’nde uzun bir aradan sonra rakibi karşısında galibiyet aldı. Bu önemli galibiyet sonrası koltuk değnekleriyle sahaya gelen Abdülkadir Ömür, seremonide takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL, ÜÇ KIRMIZI KART

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor’u karşı karşıya getiren maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarının hemen başında Trabzonspor, 47. dakikada Djaniny ile öne geçti. 58. dakikada Demba Ba, penaltıdan attığı golle beraberliği getirdi.

Maçın 73. dakikasında Epureanu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada 85. dakika oynanırken Trabzonspor, Ekuban ile bir kez daha öne geçti. Golden sonra iki takım yedek kulübesi arasında olaylar çıkarken, 13 dakika uzatma oynatıldı.

Yakaladığı skor avantajını korumayı başaran Trabzonspor, Süper Kupa’yı müzesine götüren ekip oldu. Trabzonspor, Süper Kupa’yı ikinci kez kazanmış oldu. Karadeniz ekibi daha önce 2010 yılında Bursaspor’u 3-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike (Enzo Crivelli dk. 55), Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 90+3), Daniel Aleksic, Junior Fernandes (Leonardo Duarte dk. 76), Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Mahmut Tekdemir, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio (Yusuf Sarı dk. 77), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Lewis Baker dk. 45+2), Nwakaeme, Ekuban (Benik Afobe 90+4), Djaniny (Hosseini dk. 90+4)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 47), Ekuban (dk. 85) (Trabzonspor), Demba Ba (dk. 58 pen.) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Epureanu (dk. 73) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Edgar Le, Marlon (Trabzonspor), Deniz, Crivelli, Demba Ba (Başakşehir)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI