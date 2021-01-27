Süper Kupa Finali’nde ortalık karıştı

İstanbul Atatürk olimpiyat Stadyumu’nda oynanan TFF Süper Kupa Finali’nin 85. dakikasında sinirler gerildi. Trabzonspor, Ekuban’ın attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçerken, maçın yaklaşık 8 dakika durmasına neden olacak olaylar yaşandı.

Gol sonrası iki yedek kulübesi arasında tartışma başladı. Skorun 2-1’e gelmesinin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor yedek kulübesi arasında sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen olaylarda Egemen Korkmaz’ın yumruk atmaya çalıştığı görüldü. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman birbirlerinin üzerine yürüdü. Özellikle Egemen Korkmaz’ın oldukça sinirli olduğu gözlenirken, 38 yaşındaki çalıştırıcı Trabzonspor antrenör ekibi ve yedek futbolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olaylar sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Egemen Korkmaz ve Murat Yaman’a kırmızı kart gösterdi. Maçta 13 dakika uzatma oynandı.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte ise Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor futbolcularını tek tek kutlayarak tebrik etti.

İLGİLİ HABER Süper Kupa Trabzonspor`un