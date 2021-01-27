Manchester United’ın yeni yıldızı Amad Diallo’dan idmanda etkileyici hareket

Manchester United’ın 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta’dan transfer ettiği 18 yaşındaki kanat oyuncusu, A takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken yeteneklerini sergilemeye de başladı.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından “Keskin görünüyor” notuyla paylaşılan videoda, Diallo’nun geçiş oyunu sonrasındaki bitiriciliği yer aldı. Ayrıca United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in, Diallo’nun yakında takımla birlikte maçlara çıkmaya başlayacağını duyurması taraftarlarda heyecan yarattı.

Deneyimli teknik adam, “Amad takıma yeni katıldı ve iyi bir antrenman programından geçiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Onu kadroya almamın çok uzun sürmeyeceğini hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Atalanta ile sadece 5 üst düzey maça çıkmasına rağmen United’ın 21 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği genç futbolcudan beklentiler çok fazla.

Ocak ayı başında resmi siteye konuşan Solskjaer, şöyle konuşmuştu:

“O birkaç yıldır izlediğimiz bir genç. UEFA Gençlik Ligi’nde oynarken gördük. Çok özel yetenekleri var. Çok iyi bir dengeye sahip ve oyunu gerçekten iyi okuyor. Genç yaşına rağmen karar verme konusunda çok olgun. Daha da gelişeceğinden heyecan duyduğumuz bir çocuk. Elbette yeni bir ülkeye ve yeni bir futbol tarzına alışması gerektiğini biliyoruz ve bu yüzden sabırlı olmalıyız.”

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