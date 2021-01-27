Galatasaray’ın zor rüyası: Gedson Fernandes!

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için bütün fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray, İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmaya çalışırken sürpriz bir ismi de listeye aldı.

Florya’da yapılan transfer toplantısında yardımcı antrenör Albert Riera’nın ortaya attığı Gedson Fernandes ismi heyecan yarattı. Benfica’nın Ocak 2020’de 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Tottenham’a kiraladığı 22 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gönderilmesi gündemde.

İrfan Can Kahveci transferinde bonservis engelini bir türlü aşamayan Galatasaray’ın, Tottenham’da süre alamadığı için başka bir takıma gönderilmesi planlanan Fernandes için nabız yoklamaya hazırlandığı öğrenildi.

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Bu sezon sadece 150 dakika oynadı!

Premier Lig’de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu FA Cup’ta bir maçta oynarken, Caraboa Cup’ta oynanan maçta ise, 60 dakika süre alabildi. Tottenham’daki kalabalık kadroda kendisine yer bulamayan Fernandes’in, geçtiğimiz günlerde Wycombe ile oynanan FA Cup karşılaşmasında kadroya dahi alınmaması, ayrılık haberlerinin de artmasına neden oldu.

Torino iddiaları var

Öte yandan Fernandes’in İtalya ekiplerinden Torino’ya da önerildiği iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Fernandes’in menajeri oyuncuyu Torino’ya önerdi. Ancak konuyla ilgili olarak resmi bir görüşme olmadığı ve Torino Teknik Direktörü Davide Vagnati’nin de transfere sıcak bakmadığı belirtildi. İtalyan teknik adamın, Serie A’da alt sıralarda bulunmalarından dolayı kritik bir dönemeçte oldukları için, uzun süredir forma giymeyen ve İtalya’ya yabancı bir oyuncu transfer etmenin riskli olacağını düşündüğüne dikkat çekildi.