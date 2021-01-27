Galatasaray’da yol ayrımı! Mbaye Diagne Premier Lig yolcusu…

İngilter’nin ünlü spor medya kuruluşu Sky Sports, Galatasaraylı Mbaye Diagne’nin West Bromwich Albion’a transferinin sonuçlandığını yazdı.

İlk olarak 15 Ocak’ta ortaya atılan iddiada, İngiltere’de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion’un hücum gücünü artırmak için Galatasaray’ın golcüsünü istediği belirtilmişti.

Bugün verilen son dakika haberinde, İngiliz ekibi ile sarı kırmızılı kulüp arasında satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. 29 yaşındaki golcü futbolcu ile masaya oturacak olan WBA’nın, Senegalli forveti kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig’de 15 maça çıkan ve 9 gol atan Diagne takımın en golcü ismiydi. 2019 yılında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya transfer edilen Diagne, geçen sezonu Club Brugge’de kiralık olarak geçirmişti.

Championship’ten Premier Lig’e yükselen ve sezona Slaven Bilic yönetiminde başlayan West Bromwich Albion kötü gidişatın sona ermemesi nedeniyle Hırvat hoca ile yolları ayırmıştı.

Bilic’ın ardından teknik direktörlük koltuğuna Sam Allardyce’ı göreve getiren WBA, 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

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