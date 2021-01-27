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Fenerbahçe’den bir transfer daha… 4.5 yıllık imza

Fenerbahçe, Szalai ve Mesut Özil'den sonra kış transfer sezonunda kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Güncellenme: 21:44, 27/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’den bir transfer daha… 4.5 yıllık imza

Kış transfer sezonunda önce Macar stoper Attila Szalai’yi, sonrasında ise dünyaca ünlü orta saha Mesut Özil’i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir futbolcuya daha imza attırdı. Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Fenerbahçe’ye imza atan Bright Osayi-Samuel’e detaylı kan tetkikleri yapıldı. Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

İngiltere Championship takımlarından QPR’dan transfer edilen Bright Osayi-Samuel, Fenerahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından “Ailemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel” diyerek duyurdu.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!”

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Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe