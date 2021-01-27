Fenerbahçe eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Slovak teknik adam Jozef Venglos 84 yaşında aramızdan ayrıldı.

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe’de görev yapan Venglos, kariyeri boyunca Kosice, Slovan Bratislava, Sporting, Aston Villa ve Celtic’in yanı sıra Avustralya, Çekoslovakya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapmıştı.

Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos’un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.

Venglos son olarak 2002’de Japon ekibi JEF United Chiba’yi çalıştırmıştı. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jozef Venglos ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayınladı.