Dünyanın beklediği imza! Mesut Özil töreni saat 15.00’te…

Fenerbahçe ve Türk futbolu adına bugün tarihi bir gün. Mesut Özil kendisinden önce aynı formayı terleten dünya yıldızları Roberto Carlos ve Alex de Souza'nın da 23 Ocak 2009'da sözleşmek uzatırken birlikte imza attığı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kendisini resmen Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören saat 15.00'te başlayacak. Pandemi kuralları nedeniyle etkinliğe sınırlı sayıda kişi alınacak. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi törende tam kadro hazır bulunacak. Etkinlik için 64 medya kuruluşundan 132 basın mensubu akreditasyon başvurusunda bulundu. Pandemi kuralları çerçevesinde salona sınırlı sayıda basın mensubu alınacak.

1907 TARAFTAR CANLI YAYINLA KATILACAK

Mesut Özil'in eşi ve çocuğuyla katılması bekleniyor. Mohikan uygulamasının hesabına 250 FBC yatıran taraftarlar da imza törenine canlı olarak bağlanabilecek. Salona kurulacak barkovizyonla yıldız futbolcunun hayatının anlatılacağı imza töreninde Fenerbahçe'nin Mohikan uygulamasını temsilen 1907 taraftar da zoom üzerinden toplantıya katılacak ve bir de sembolik soru soracak.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe`nin Moussa Marega transferinde mutlu son

KULÜP ÜYELİĞİ SÜRPRİZİ

10 yabancı haber ajansı, televizyon ve gazete de akreditasyon yaptırdı. Bunların arasında AP, Reuters, BBC, SkySports ve Bild gibi üst düzey kuruluşlar da yer alıyor. Camianın gerginlik yaşadığı BeIN Sports törende yer almayacak. Kulübün resmi kanalları töreni canlı yayınlayacak. Sarı-lacivertli yönetim, imza töreninde bazı sürprizler de hazırladı. Mesut'un kulübe üye yapıldığı ve bunun sürprizlerden biri olarak imza töreninde açıklanacağı, kulislerde konuşuluyor.

18 MİLYON STERLİN’DEN 3 MİLYON EURO’YA

MESUT Özil'in Arsenal'a yıllık maliyeti primler hariç 18 milyon Sterlin'di. Ünlü futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından yılda 3 milyon Euro çıkacak. Dünkü kur üzerinden hesaplandığında Mesut'un kulüplere maliyeti 181 milyon TL'den 27 milyon TL'ye düşmüş olacak. Ancak deneyimli yıldıza sponsorların yılda 7 milyon Euro (62.5 milyon TL) ödeme garantisi verdiği belirtiliyor.