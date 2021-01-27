Denizlispor Galatasaray’ın genç forvetini kiraladı

Selami AYDIN / SÖZCÜ Yeni transferler ile ligin ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak isteyen Denizlispor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar kiraladı. 19 yaşındaki forvet için sarı kırmızılı kulübe bedel ödemeyecek olan Denizlispor, bu transferle birlikte Rodallega'ya alternatif olacak ikinci golcü oyuncuyu dahil etmiş oldu.

Horozlar ara transfer döneminde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sezon sonuna kadar, Groningen forması giyen savunma oyuncusu Görkem Can ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeşil siyahlı altyapıdan yetişen Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan da profesyonel yapılarak 5'er yıllık kontrat yapıldı.

Aissati ve Subotic'in tek taraflı olarak sözleşmelerini feshedip ayrılmalarından ve Oğuz Yılmaz'ın da kadro dışı bırakılmasından sonra Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Ahmed Yasin transfer edilmiş, Veton Tusha ise profesyonel yapılmıştı.

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