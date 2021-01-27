Anadolu Efes maçı ertelendi, Ergin Ataman ve Sfairopoulos karşı karşıya geldi…

THY Euroleague’in 23’üncü haftasında Maccabi Tel-Aviv’in 28 Ocak Perşembe günü (yarın) Anadolu Efes’i konuk edeceği karşılaşma, İsrail hükümetinin getirdiği corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle dün ertelendi.

‘İSRAİL DIŞINDA BİR YERDE DE OYNANABİLİRDİ’

Maçı oynamak istediklerini belirten Ataman, İsrail’in uçuşları kapatmasının ardından karşılaşmanın Türkiye’de ya da başka bir ülkede de oynanabileceğini belirtti. ‘Euroleague’in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor’ diyen Ataman, “Çift maç haftasında yarın (bugün) normalde Tel-Aviv’e gitmemiz gerekiyordu. Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv maçı var. Ama gelen habere göre maçın ertelendiği, Tel-Aviv’de ay sonuna kadar uçuşların yasaklandığı söylendi. Daha önce takım için özel olan uçuşların serbest olduğu söyleniyordu. Bu bizim için son derece kötü bir durum. Çünkü; bu erteleme maçını ne zaman, nerede, hangi maçtan önce oynatacaklarını bilemiyoruz. Şu anda iyi durumdayız. Biz bu maçı oynamak istiyorduk. Sonuçta Maccabi takımı da İstanbul’da. Bu maç İstanbul’da ya da başka bir salonda da oynanabilirdi. Veya Türkiye’de başka bir yerde ya da Perşembe değildi de Cuma günü Atina’da, Belgrad’da bir yerde oynanabilirdi.”

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‘ZATEN MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANIYOR’

”Euroleague’in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Maç oynayacaksın, ülke 5 günlüğüne uçuşları kapatıyor, gidip orada maçı oynayamıyorsun. Orada oynayamıyorsak, başka bir yerde oynayabiliriz. Zaten maçlar seyircisiz oynanıyor. Kararı hiçbir şekilde beğenmediğimi söyleyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Euroleague’in bu denli kararları var. Bunda mağdur olan taraf hep biz oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SFAİROPOULOS: NEDEN İSRAİL DIŞINDA OYNANSIN?

Öte yandan dün akşam Fenerbahçe Beko’nun konuğu olan Maccabi Playtika Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise Maccabi – Anadolu Efes karşılaşmasının İsrail’deki giriş-çıkış yasağı nedeniyle ertelenmesine, “Başka salonlarda oynanabilir, maçın ertelenmesini doğru bulmuyorum” yorumunu yapan Ergin Ataman’a yanıt vererek, “Neden İsrail dışında oynansın ki? Orada oynanması gerekiyordu, orada oynanacak” dedi.