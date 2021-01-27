Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan şaşkına çeviren istifa

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da ilginç gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde BB Erzurumspor’dan Ömer Şişmanoğlu’nu 1,5 yıllığına kadrosuna katan Adana ekibi, taraftarların tepkisi sonrasında kaos yaşadı.

Geçen sezon BB Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Şişmanoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir videoda “Adana ağlama” ifadelerini kullandığı için Adana Demirspor taraftarlarının tepkisini toplamıştı. Deneyimli futbolcu daha sonra özür dilese de, bu transfer sonrası Adana Demirspor taraftarlarının tepkisi devam etti.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, resmi sitede anket düzenleneceğini ve sonucun ‘istenmiyor’ çıkması halinde transferi iptal ederek Ömer Şişmanoğlu’nun maddi zararını karşılayacağını açıkladı.

Kısa süre bir paylaşım daha yapan Sancak, “Peki, hay hay ankete gerek yok, gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Paylaşımlarına devam eden Sancak, görevinden ayrıldığını ve en kısa sürede kongre kararı alınacağını belirtti. İşte Sancak’ın o açıklamaları:

Evet çok değerli ADS Taraftarları,ben yönetilmem,yönetirim demiştim,çok sevmeme,saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil,kulübü aldığım gibi devredecem,söz verdiğim her yıl yapmam gereken bağışlarıda yapacam.hakkınızı helal edin,ben ediyorum,Allah a emanet olun sonu — Murat Sancak (@MuratSancakMt) January 26, 2021

Yarın başkan vekili atıyacam kongreye götürecek,burdan Adanalı işadamlarına sesleniyorum ads ye sahip çıkın,yeni yönetim oluşana kadar yetkiyi devredeceğim kişi yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir. — Murat Sancak (@MuratSancakMt) January 26, 2021

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