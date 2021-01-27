Abdullah Avcı kadroyu korudu

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11’inde değişiklik yapmadı. Avcı, Süper Lig’de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11’inde değişikliğe gitmedi.

Trabzonspor, ligde ilk yarının son maçında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni Djaniny ve Ekuban’ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Gençlerbirliği’nin tek golü ise penaltı vuruşunda Piris’ten gelmişti.

Trabzonspor’un Başakşehir maçındaki 11’i şu şekilde:

“Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.”

KAR ETKİLİ OLDU

Atatürk Olimiyat Stadı’nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı yaklaşık 2 derece olarak ölçüldü. Hava durumu olarak rüzgarla birlikte kar yağışı da gerçekleşti.

Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.

Öte yandan UEFA yetkilileri, maç öncesi Atatürk Stadyumu’nu gezerek incelemelerde bulundu.

Bilindiği gibi UEFA Süper Kupa Finali de 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

ÖMER ALİ ŞAHİNER 11’DE

Başakşehir'in önceki gün Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Ali Şahiner, yeni takımıyla ilk maçında 11'de yer aldı. Yeni takımıyla birlikte tek antrenman yapan Şahiner, Trabzonspor’a karşı formayı giydi. Ömer Ali Şahiner böylece sekiz gün arayla, iki farklı takımla Trabzonspor’a rakip oldu.

Okan Buruk, Başakşehir’in bir diğer yeni transferi Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Fernandes’e de ilk 11’de görev verdi.

Okan Buruk’un, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11 şöyle:

“Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Aleksic, Demba Ba.”

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