Sivassporlu yönetici trafik kazası geçirdi

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, kulübün sportif direktörü Oray Baykal'ın trafik kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Sportif Direktörümüz Oray Baykal, bugün oynadığımız Kasımpaşa maçının ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tomografisi geçilen Baykal'ın genel sağlık durumu iyi olurken, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirecektir. Geçmiş olsun Oray Bayrak.”