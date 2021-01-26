LeBron James’ten Cleveland Cavaliers’a 46 sayı

NBA’in süperstarı LeBron James, son şampiyonu Los Angeles Lakers’ı eski takımı Cleveland Cavaliers karşısında zafere taşıdı.

36 yaşındaki yıldız oyuncunun 46 sayı attığı mücadeleyi Lakers 115-108 kazandı. 13 sayısını son 5 dakikada kaydeden James, ayrıca 8 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 2 top çalma ile maçı tamamladı.

Deplasmanda üst üste 10. galibiyetini alan Lakers’ta Anthony Davis 17 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparken, Montrezl Harrell de 15 sayıyla galibiyet katkı yaptı.

Cleveland’da ise Andre Drummond 25 sayı 17 ribaunt’la takımının en etkili ismi oldu. Cedi Osman maçı 20 sayıyla tamamlarken; Colin Sexton, 17 sayı kaydetti.