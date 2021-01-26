Kulüpler Yasası TBMM’ye geliyor… Yabancı yatırımcıların ortak olması kolaylaşacak

Hükümet, futbol kulüplerinde gelirleri aşan borçlanmalardan yöneticilerin sorumlu olmasını öngören yasal düzenlemeyi Meclis'e getirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'ün tasarı hakkında doğrudan bilgi sahibi bir hükümet yetkisine dayandırdığı habere göre, kulüplerin harcamalarındaki artışı dizginlemeyi amaçlayan düzenlemenin gelecek ay TBMM'ye sunulması bekleniyor.

GELİRLERİ ARTIRMAKTA BAŞARISIZ OLDULAR

Bloomberg, düzenlemenin kulüpleri, banka kredilerine bağımlılığını azaltmaya zorlayacağını ve Mesut Özil gibi oyuncuların transferini zorlaştıracağını yazdı. Kulüplerin geçmişte milyonlarca dolar ödeyerek yıldız transferler yaptığını ancak gelirlerini aynı oranda artırmakta başarısız oldukları vurgulanan haberde, MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın verdiği “borçlar toplamda 2,4 milyar doları aştı” bilgisi aktarıldı.

Sancaklı, düzenlemeye dair ilginç başka bir bilgi de verdi. Buna göre, düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk kulüplerine ortak olması kolaylaştırılacak. Habere göre, dört büyük kulüp olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bankalara toplamda 893 milyon dolarlık borcu var ve borcun yapılandırılması için bankalarla görüşülüyor. Bu borç, kulüplerin gelirlerinin yaklaşık 3 katı düzeyde.

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SAFFET SANCAKLI: BU İŞ ARTIK DİPSİZ BİR KUYU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın öncülük ettiği ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi’ daha önce bir çok kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda konuşan Sancaklı, duruma devletin el koyduğunu dile getirerek, şunları söylemişti:

“Bu işe mutlaka devletin el koyması lazımdı. Çalıştayın ilk dakikasında kafamda hiçbir şey olmayacağına dair şüphe vardı. Birinci dakikada gördüm ki çok iyi bir iş yapmışız. Sayın Bakanımız ve ekibini kutluyorum. Bu çalıştay Türk sporunun dönüm noktası olabilir. Konuşulanlar Bakanlıkta toplanacak. Kısa bir sürede yapılacak çalışmanın ardından rapor çıkacak. Bu raporun sonunda kulüpleri ve federasyonları nasıl ayakta tutacağımız, bir daha böyle bir şey yaşamamak için hangi sistemi kurmamız gerektiğine belirleyeceğiz ve mecliste yasaları çıkaracağız. Türk sporu böylelikle yeni bir sayfa açacak.

‘BU YASAYI MECLİSE GETİRECEĞİZ’

Süper Lig’deki seyirci ortalaması 13 bine düştü. TFF 1. Lig’de ortalama 2 bin 800. Artık millet statlardan kaçmaya başladı. Yayıncı kuruluş parayı kurtaramadığını söylüyor. Kulüpler reklam alamıyor. Durum çok kötüydü. Bu iş başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere hepimize düşüyor. Bakanlık ve Meclis’in bunu durdurması lazım. Kulüpler devamlı Ankara’ya gelip Sayın Cumhurbaşkanı’na çıkıyor, Bakan Bey’e ve bize geliyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Bu iş artık dipsiz bir kuyu. Bu kuyuya ne atarsanız atın aşağı gidiyor. Meclise gittiğim günden beri kulüpler birliği yasası diye bastırdım. Bugün gelinen noktada çalıştayın ardından bu yasayı meclise getireceğiz, inşallah da çıkaracağız.”

ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEK VE BÜTÇEYİ AŞANA ŞAHSİ SORUMLULUK

Kulüp temsilcileri yasa tasarısına dair bakanlık ve TFF ile daha önce görüşerek görüşlerini illetti. Kulüpler tasarıdaki bazı maddelerin ayrı kategorilerde olması gerektiğini bildirdi.

Tasarıya dair çalışmalar devam ediyor. Kulüpler Birliği’nin hukukçuları bir toplantı yapıldı. Kulüp avukatlarının da katılacağı bir çalıştay daha yapılacak ve oluşturulacak görüş basına da açıklanacak.

Kulüp yöneticilerine; belirlenen bütçeyi aşmaları halinde şahsi sorumluluk getiren ve hapis cezası da öngören tasarının yıl sonuna kadar TBMM’de yasallaşması bekleniyor.

İşte o önemli değişiklikler:

1-Kulüpler artık dernek statüsünde olmayacak. Böylece İçişleri Bakanlığı bünyesinden çıkartılacaklar.

2-Kulüplerin denetimini Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacak. Yani bir kulüp kurulurken onayını bakanlıktan alacak ve yaşamı boyunca da bakanlıkça denetlenecek.

3-Yöneticilere kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmalardan doğrudan sorumluluk ve hapis cezası gelecek.

4-Tahkim Kurulu gibi spor yargı organlarına düzenlemeler getirilecek. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile uyum aranacak.