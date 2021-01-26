İyi futbol ve 3 puan

MARKA transfer Mesut Özil tribünde. Saha içinde onu izlemeyi merakla bekliyorum. Sessiz transfer Szalai hemen formayı kaptı. 23 yaşında, iki ayağını kullanabilen, 1.92'lik stoperi dikkatle izlemeye başladım.

İLK 10 dakikada Kayserispor kalesini 3 defa şutla yokladı Fenerbahçe. Bu, golün habercisiydi. Oyun zekası mükemmel olan Pelkas, kilit pasını yine attı. Thiam, bu nefis pası iyi değerlendirdi. Pelkas, ilk yarı biterken net fırsatı gole çevirse, Fenerbahçe 3 puanı erkenden alacaktı.

Takım boyunu kısaltan, rakip sahada iyi top yapan ev sahibi, ilk devreyi farklı sonuçla kapatabilirdi. ATTILA Szalai, transfer olduğu Apollon kulübünde 3 sezonda 43 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı. En önemli göstergesi istikrar. Saha içinde sakin, ayağa oynamayı iyi bilen görüntüsü var. Baskı ve çabuk oyuncular karşısındaki performansı önemli.

FENERBAHÇE ikinci yarıya Barcelona golüyle başladı. Pelkas, Thiam'ın tek topları, Samatta'nın golüyle sonuca yansıdı. GUSTAVO'NUN yeri bir başka, bu takımda. Tam bir maestro. Her şey, onun ayakları ve takım yönetimiyle başlıyor. Saha içinde tam bir lider.

DAN Petrescu'nun Kayserispor'u, savunma ağırlıklı oyunu tercih etmesine rağmen çok pozisyon verdi. Hücumda hiç yoktu. İşleri hiç kolay değil, bu görüntüyle. FENERBAHÇE bu maçta kazanırken, temposu ve oyun gücü ile zirvedeki rakiplerine mesaj gönderdi, kapanışı Cisse yaptı.