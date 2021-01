Gökmen Özdenak: İrfan Can’dan iyisi var

İrfan Can Kahveci'nin, Başakşehir düzeyindeki bir takımda ortaya koyduğu performansın insanları yanılttığını söyleyen Gökmen Özdenak, Denizlisporlu, Angelo Sagal'ın, İrfan Can'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.

İşte Tecrübeli futbol adamından İrfan Can ve Sagal değerlendirmesi: “Bir futbolcunun iyi olduğunu gösteren stili, yeteneği ve istatistiki verileridir. Bonservis bedelinin ve yıllık ücretinin yüksek olması onun doğru bir transfer olacağı anlamına gelmez. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar transfer yaparken kadro yapılarının dışında, rakiplerinin kendilerine karşı ortaya koydukları oyun kurgusunu da dikkate almalı. Son dönemlerde yeni bir moda başladı. Dünya'da başka futbolcu yokmuş gibi bir ismin peşine takılıyorlar.

‘MESUT’UN MALİYETİNİ NASIL KARŞILAYACAK’

Ya büyük başkan, büyük yönetici şovunu yapmak için birbirleri ile rekabete girip futbolcuya olduğundan fazla paralar ödeyip alıyorlar. Sonra da hesap, kitap zamanı geldiğinde, “Çok borcumuz var” diyerek ağlıyorlar! Bu yönetici uyanıklıklarını artık kimse yemiyor. UEFA'nın FFP anlaşması, Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler ve TFF'nin sözde kontrol ettiği limitlere rağmen bu kadar büyük paralara transferler nasıl gerçekleşiyor çok merak ediyorum. Örneğin Mesut Özil'in maliyetini Fenerbahçe yönetimi nasıl karşılayacak hepimize anlatmasını bekliyoruz. Çünkü başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular geçici kulüpler kalıcıdır. Biz yüz yılı devirmiş çınarların artık hak ettikleri kalitede yönetilmesini istiyoruz. UEFA o kadar uyardı kimsenin umursadığı yok. Yakında Avrupa kupaların kabul edilmeyecek duruma geldiğimizde bunun hesabını bize kimler verecek?

‘ABARTMAYI SEVİYORUZ’

Gelelim İrfan Can konusuna. Bu transfer döneminin modası da Başakşehirli İrfan Can Kahveci, kötü futbolcu değil, yetenekli çocuk ama öyle 10-14 milyon Euro ödenecek kadar büyük bir isim değil. Başakşehir'de büyük oynamak kolay ama Galatasaray başka bir seviye. Şampiyon olunca hemen büyük camia olunmuyor. Galatasaray'a geldiğinde camia, taraftar ve medya baskısını fazlasıyla hissedersiniz. O baskıyı kaldırmak bile başlı başına büyük bir sorumluluk. İrfan'ın yeteneklerine bakacak olursak, şut özelliği ön plana çıkıyor, rakip ceza sahası etrafında topla hareketli ve etkili bir futbolcu. Ancak topsuz oyunda çok fazla ortada görünmüyor. Gücünün üst düzey olduğunu ise söyleyemeyiz. Topu İrfan Can ile buluşturmazsanız kendisinin etkili dediğiniz özelliklerini ortaya koymasını bekleyemezsiniz.

‘SAGAL ÖZEL BİR FUTBOLCU’

Bizim ligimizin olmazsa, olmazı güçlü olmak. İşte bu noktada benim için Süper Lig'in en iyisi Denizlispor'dan Angelo Sagal. Şilili futbolcu Meksika'nın, Pachuca takımından bedelsiz şekilde Denizli'ye transfer oldu. Yıllık 250 bin dolar gibi bir rakama oynuyor. Bana göre aldığı paranın 10 katı fazla iş yapıyor. Bir defa çok güçlü kesinlikle ikili mücadelelerde düşmüyor. Gücünün yanında hızı da belli bir seviyenin üzerinde olduğu için topu hızlı şekilde rakip sahaya kadar taşıyabiliyor. Forvetlere attığı ara pasları ise gerçekten üst düzey. Top rakipteyken uyguladığı baskı, bitmeyen enerjisi dikkat çekiyor. Rakibi hataya zorlayan Sagal sol kanatta, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabilen joker bir isim. Sagal bu işleri yanında kendisi kadar kaliteli isimler olmamasına rağmen yapıyor. Bir de kaliteli bir kadronun içinde neler yapacağını siz düşünün. Denizlispor'un yaşadığı mali zorluklar sebebiyle 2022 yılında sözleşmesi bitecek olmasına rağmen çok uygun bedelle transferi gerçekleşebilir.

‘YA TUTARSA YA DA ŞOV İÇİN YAPILAN TRANSFER HAMLELERİ…’

Amaç tribünlere oynamak, sosyal medyada kahraman olmak değilse Sagal her yönüyle İrfan Can'dan çok daha değerli bir futbolcu. Şov yapmak için transfer yapmak yerine takıma değer katmak isteniyorsak kesinlikle tercih Sagal olmalı. Yıllık 250 bin dolara terinin son damlasına kadar mücadele etmesi bile başlı başına bir transfer sebebi. Son dönemde özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey maaş veren kulüplerin yaşadığı en büyük sorun paraya gelince adı büyük olanların saha içinde ufak kalmalıdır. Paraları büyük kendileri küçük adamlardan artık vazgeçilmeli. Artık kulüpler futbol biliminin gerçeklerine uygun, takımlarının sistemine artı katacak futbolcuları bulup transfer etmeli. Ya tutarsa ya da şov için yapılan transfer hamleleri ülke futbolunu yabancı futbolcu çöplüğüne çevirdi. Başakşehir'in İrfan Can için istediği paralara sıfırdan takım kurulur. Yol yakınken şov işlerini bırakıp gerçek futbolcuları görün artık. İrfan Can kardeşim kusura bakmasın sorun onun yeteneği ya da karakteri değil onun üzerinden para kazanmak isteyen zihniyettir. Sagal'da böyle devam etsin ben bir gün onun Avrupa da olmasa bile Süper Lig'de hak ettiği değeri göreceğine inanıyorum.