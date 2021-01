Galatasaray’ın istediği Zaza için: Kapıyı 12 milyon Euro’dan açar!

Galip Ercan Öztürk – Sözcü / Ülke futbolumuzda yaz aylarındaki transferler plansız yapıldığından ocak ayındaki ara dönem panikle açık kapatmaya dönüşüyor. Dolayısıyla bu da birçok ismin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çoğu zaman spor medyasının manşete taşıdığı bir yabancı, oynadığı ülke basınından bumerang gibi sekip bize dönüyor. Son örnek de Simone Zaza.

Radamel Falcao'dan beklediğini bulamayan Mbaye Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'da Simone Zaza ismi gündeme geldi. Anında hem sosyal medyada hem de spor basınında geniş yer buldu. Sonuçta Juventus forması giymiş, İspanya'da Valencia ile boy göstermiş ve son olarak da Torino'nun belkemiği olmuş bir isimden bahsediyoruz.

NİCOLA İLE YENİDEN BAŞLANGIÇ

Bu sezon Zaza için pek keyifli geçmese de Teknik Direktör Marco Giampolo'nun gidip yerine Davide Nicola'nın gelmesiyle bu durum değişmiş gibi gözüküyor. Zira Nicola ile ilk maçında Zaza, 90 dakika forma giydiği ve takımının 2-0 geriye düştüğü Benevento deplasmanında attığı iki golle skoru 2-2 yaptı ve “Ben zaten buradaydım” dedi. Bu karşılaşmaya kadar Zaza 539 dakika oynayıp sadece 1 gol kaydetmişti.

KAPI 12 MİLYONDAN AÇILIR

Tuttomercato'nun deneyimli isimlerinden gazeteci Ivan Cordia ile Simone Zaza'nın durumunu ve olası transfer durumunu konuştuğumuzda şöyle diyor: Zaza şu anda yeni bir başlangıç yaptı. Torino'nun vazgeçilmezlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca transferi konusunda da Torino Başkanı Urbano Cairo'nun elini güçlendirdi. Galatasaray'ın parası var mı bilmiyorum ancak Cairo'nun Zaza için kapıyı 12 milyon Euro'dan açacağını biliyorum.

HERKESİN MALI DEĞERLİ

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomilerin şalterlerini indirmesine yol açarken bundan futbolun etkilenmemesi olanaksızdı. Seyircisiz oynanan maçlar, sokağa çıkma yasakları nedeniyle kulüp ürünlerinin satışlarındaki inanılmaz düşüş, naklen yayıncıların daralan reklam piyasası nedeniyle yaşadıkları ödeme güçlüğü tüm kulüplerin önüne pandemi faturası olarak çıktı. Bu da tüm kulüplerin elindeki futbolcuları daha değerli hale getirdi. O yüzden ara transferde oyuncu almak çok daha zorlaştı. Her kulüp taraftarı takımında iyi futbolcu görmek ister ancak şu anda gerçekler de yüzümüze çarpıyor. Sonuç olarak Zaza için şunu söylemek mümkün: O an şu an değil.