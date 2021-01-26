Fenerbahçe’nin Moussa Marega transferinde mutlu son

Portekiz takımlarından Porto’nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 2017 yılından beri Porto forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Sezon başında transfer edilen Papiss Cisse ve Kemal Ademi’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla hücum gücünde darbe yemişti.

Sakatlıktan dönen Samatta ve Mame Thiam’ın formda görüntüsüne rağmen hücum hattını sağlamlaştırmak isteyen sarı lacivertliler, Marega transferiyle birlikte forvetteki skorer golcü eksikliğini gidermeyi planlıyor.

Tecrübeli forvet ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi sezon sonuna bırakmadan devre arasında tamamlamak için Porto kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Porto formasıyla 24 maç çıkan Marega, 9 gol-4 asistlik performans sergiledi.

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Porto ile ilk sezonunda gol yağdırdı

Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi.

2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, 9 asist yaptı.

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