Fenerbahçe, İrfan Can için gidip Visca’yı da isteyecek

Süper Lig’de 6 yıllık aranın ardından şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, sezonda başında olduğu gibi devre arasında da transfer dönemine damga vuruyor. Sarı-lacivertliler, Perşembe günü İrfan Can Kahveci için masaya oturacağı Başakşehir'den Edin Visca'yı da isteyecek.

BAşkan Ali Koç'un göreve geldiği günden beri kadroya katmayı çok istediği Visca için teklifler de hazırlandı. Başakşehir'in vereceği cevaba göre bu transfer için hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE, İRFAN CAN İÇİN RANDEVU İSTEDİ

Başakşehir Kulübü’nün CEO’su Mustafa Eröğüt, Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’nin de talip olduğu milli oyuncu İrfan Can Kahveci’nin transferiyle ilgili olarak NTV Spor’a açıklamalarda bulunmuştu.

“Fenerbahçe, Cuma günü İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti” diyen Eröğüt, “Biz de bunu başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.