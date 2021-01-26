En rahat galibiyet ve Szalai

Fenerbahçe, sezonun en rahat galibiyetini Kayserispor karşısında alarak ilk yarıyı tamamladı.

Karşılaşmadan önce, çok adamla kapanan savunmalara karşı sarı-lacivertlilerin zorlandığını, bu maçın da Erol Bulut ve öğrencileri için ciddi bir test olduğu görüşündeydim. Bu sınavı başarıyla geçtiler. Maçın başından sonuna kadar ne yaptığını bilen, kontrolü elinden hiç bırakmayan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe belki de bu sezon ilk kez “takım” olarak iyi futbol oynadı. Sarı-lacivertlilerde, Valencia dışında (zaten sahadan ilk çıkan da oydu) sonradan girenler dahil iyi bir performans gösterdi. Atılan üç gol de takım oyunun eseriydi. Gerçekten hazırlanış şekliyle gözlerin paslarını silen 3 gol izledik.

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Ön plana çıkan isimler ise yeni transfer Attila Szalai, Pelkas, Thiam ve Samatta oldu. Altay Bayındır'ın kariyerinin en rahat maçını oynadığı, hatta kıyafetlerinin kirlenmediği bir maçta Szalai'nin savunma performansı hakkında fazla yorum yapamayız. Ancak, transferinden sonra “oyun kurucu” özelliğine yapılan vurgu doğru çıktı. Macar stoper, fiziği, sahadaki duruşu, takım arkadaşlarını yönlendirişi, topu oyuna sokuşuyla büyük güven verdi. Özellikle ikinci golden önce 60-70 metreden Valencia'ya gönderdiği topla oyunun yönünü değiştirip takımın rakip yarı sahaya yerleşmesini sağladı. Daha sonra pas trafiğine de dahil olarak gol de pay sahibi oldu. Şu an için söyleyebileceğimiz, faydalı bir transfer olduğu. Umarım Fenerbahçe'nin uzun yıllardır yaptığı yanlış stoper transferlerinden sonra taraftarın yüzünü güldüren performansına devam eder.

Pelkas için daha önce söylediğimiz övgü dolu sözlere yenilerini eklemeye gerek yok. Yunan oyuncu tartışmasız son yılların en iyi transferi. Hırsı, oyun zekası, takım arkadaşlarıyla diyaloğu üst seviyede. Mesut Özil'den de öğrenecekleriyle Avrupa'ya damga vuracak bir isim olma yolunda ilerleyecektir.

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Thiam ve Samatta'nın uyumu da gözden kaçmadı. Bu ikilinin de performansı artarak devam ederse Fenerbahçe hücumda sıkıntı yaşamaz. Sonradan oyuna giren Ademi'nin asisti, Cisse'nin golü de bu hücum oyuncularına moral verdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe ilk yarıyı liderin 2 puan gerisinde 42 puanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin, son 7 haftadaki çıkış, ikinci yarının başında da devam etmeli. Yeni katılacak isimlerle artık Fenerbahçe'nin hiçbir mazereti kalmayacak.

Erol Bulut'un elinde yağ var, un var, şeker var, hem de en kaliteli markalarla. Mutfak da muhteşem. Geriye tadından yenmeyecek lezzetli bir helva yapmak kalıyor. Erol Bulut, son yılların en şanslı teknik direktörü olarak bu takımı iyi futbolla şampiyon yapmak için tüm imkanlara sahip. İkinci yarı da söz artık tamamen kendisi ve futbolcularında.