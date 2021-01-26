Beşiktaş’ta şampiyonluk alameti

SÜPER Lig'de son 9 maçından 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde uçan Kartal'da rakamlar şampiyonluğu gösteriyor. Siyah beyazlılar, bundan önce ligin ilk devresini lider kapattığı 10 sezonun 9'unda şampiyonluğa ulaştı. Tek kaybedilen sezon Beşiktaş'ın 2003-04'te 5 kırmızı kartın çıktığı Samsun maçıyla başlayan ve 8 puanlık farkı koruyamadığı o dönem… Bu sezon Kartal, her alanda zirvede.

19 İSİMDEN SKORA KATKI

ADEM Ljajic ve Gökhan Töre'nin Göztepe maçında skora etki yapmasıyla kaleci Ersin, Welinton, Montero ve Dorukhan haricinde bu sezon forma diğer 19 ismin gol veya asistle katkı yapması dikkat çekerken Larin 12 ve Aboubakar 11 gol atarak zirveye çıktı. Rachid Ghezzal, şimdiden 9 asist yaparak bu alanın birincisi. 47 defa rakip ağları sarsan Kartal, ligin en çok gol atan takımı. 2.2 puan ortalaması yakalayan siyah beyazlılar, 20 maçın 14'ünde galibiyet almayı başardı.