Abdullah Avcı ile gelen yükselişin sırrı | Fırtına’ya sihirli dokunuş…

ÜMİT GENÇ | Trabzonspor Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra 12 haftalık periyotta Süper Lig’in en fazla dripling ve başarılı dripling yapan takımı oldu. Rakip kaleye 391 dripling yapan ve bunların 219’unda başarı sağlayan bordo mavilileri bu alanda ligin lideri Beşiktaş 374 dripling ve 212 başarılı dripling ile takip etti.

BEŞİKTAŞ’TAN SONRA EN FAZLA ATAK AKSİYONU

Son 12 haftalık periyotta ligin en fazla başarılı atak aksiyonu yapan takımı olan (365) lider Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor ikinci sırayı aldı. Avcı’nın takımın başına getirilmesinden sonra 12 haftada 345 başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren Fırtına bu alanda müthiş bir gelişme gösterdi.

Abdullah Avcı’sız geçen ilk 8 haftalık dönemde bordo mavililer 6.05’lik gol beklenti oranıyla ligin en kötüsüyken Avcı’nın gelişi sonrası bu oran 23.52’ye yükseldi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Dümeni aldıktan sonra ilk olarak defansif kurguya ve takım savunmasına ağırlık veren Abdullah Avcı 12 haftalık süreçte bu alanda Trabzonspor’u zirveye çıkardı. Tecrübeli hoca sonrası kalesinde 8 gol gören Trabzonspor ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Vitor Hugo ve Edgar Le tandemi sayesinde savunmada son dönemlerin gözde istatistiği ‘araya girme’ aksiyonunda da ilk sırayı alan bordo mavililer 581 sayıyla bu alanda altın madalyayı aldı.

1235 başarılı defansif aksiyon gerçekleştiren Abdullah Avcı’nın yeni stratejisi son 12 haftada Çaykur Rizespor (1909) ve Atikar Konyaspor (1791)’dan sonra 3.sırada yer aldı.

5072 BAŞARILI PAS İLE İKİNCİ SIRADA

Topa sahip olma ve pas oyunu konusunda taktiksel farkını ortaya koyan Abdullah Avcı takımının asıl sırrı yüksek oranlı isabetli pas. Doğru pas opsiyonlarıyla oyunu yöneten bir ekibe dönüşen Trabzonspor 5072 başarılı pas sayısıyla lider (5371) Beşiktaş’ın ardından son 12 haftanın en iyisi.

EKUBAN BİR ELMAS GİBİ

Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra takımdaki en etkili silah Caleb Ekuban oldu. Bordo mavililerde 6 golle en yüksek gol sayısına bu sezon ulaşan 26 yaşındaki Ganalı kendi bölgesinde 2.67 şut ortalamasıyla ligin lideri. 12.62 atak organizasyonu ile 8.16 olan lig ortalamasının çok çok üzerinde.

Grafikler: Comparisonator