Son dakika Henry Onyekuru, 3. kez Galatasaray’da | Kap bildirimi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu’ndan sonra Henry Onyekuru transferini de açıkladı. 3. kez Galatasaray’a imza atan Onyekuru için sezon sonuna kadar Monaco’ya 650 bin Euro ödenecek. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda 11 Haziran 2021’e kadar 4 milyon 350 bin Euro ödemesi halinde Onyekuru’nun bonservisini alabilir.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MUSTAFA CENGİZ: BİRİLERİ BİR LAF ÇIKARDI ELİN OĞLU, EVİN OĞLU DİYE…

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan imza töreninde başkan Mustafa Cengiz ve Henry Onyekuru, Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, Onyekuru'nun önemli tekliflere rağmen Galatasaray'ı seçtiğini dile getirerek, “Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye'deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti” şeklinde konuştu.

Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP`a bildirdi