Son dakika | Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için devreye girdi

Uzun süredir Galatasaray’ın gündemin olan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi… Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile transfer zirvesi gerçekleştiren Başakşehir Kulübü’nün kapısını bu kez Fenerbahçe çaldı.

Mesut Özil’i kadrosuna katarak transfer döneminin en ses getiren işine atan Fenerbahçe, Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci’ye talip olduklarını bildirdi. İrfan Can Kahveci’ye ciddi anlamda talip olan Fenerbahçe’nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın İrfan Can Kahveci için talebini dinlemek istediği ve transfer görüşmesinin Emre Belözoğlu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

DENİZ TÜRÜÇ+SERDAR AZİZ+ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin ilk etapta İrfan Can Kahveci için vereceği teklifin de detayları belli oldu. Sezon başında Başakşehir’e kiralık olarak gönderilen Deniz Türüç’ün yanında Serdar Aziz’i de önereceği belirtilen sarı lacivertlilerin 5 milyon Euro da bonservis bedeli vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray’a İrfan Can Kahveci karşılığında 12 milyon Euro veya 10 milyon Euro+ Emre Kılınç seçeneklerini sunan Başakşehir’in Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık gerçekleştireceği merak konusu oldu.

Süper Lig’de devre arası transferinde en çok konuşulan isim olan İrfan Can Kahveci’nin sezonu nerede tamamlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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