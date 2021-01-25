Şampiyon geliyor

SERGEN Hoca ile Ünal Hoca, Türkiye'nin yetiştirdiği oyun zekası ve yetenekleri, yaratıcılığı çok üst düzey olan ve uzun yıllar milli takıma da emek veren iki futbolcuydu. Maçta teknik direktör olarak karşı karşıya geldiler. Ve kazanan Sergen Hoca oldu. Bu iki önemli futbol adamını keşke bütün futbolseverler izleyebilseydi.

BEŞİKTAŞ bütün oyunun kontrolünü eline aldı. İstatistiklerin hepsinde rakibine karşı çok üstündü. İstediği net pozisyonları üretemiyordu. Bunun iki önemli nedeni vardı. Birincisi, kanatlardan getirdikleri topları Aboubakar ve Larin ile buluşturamıyorlardı. Ve merkezden de Mensah ile Atiba istenilen derin ve sürpriz koşuları rakip ceza sahasına yapmıyordu.

İKİNCİSİ ise kanatlardan ve merkezden yapılan bütün ataklarda Aboubakar bu sporculara gözükmüyordu. Aboubakar'ın gelen sporculara görünüp topu alıp onlara şut pozisyonu hazırlaması lazımdı. Ayrıca gelen oyunculara verkaç yapabilecek şekilde görünmesi lazımdı. 70. dakikaya kadar Aboubakar bunları yapmayınca Beşiktaş net pozisyon üretemedi. N'Koudou ve Ljajic girdikten sonra bunların getirmiş olduğu toplara Aboubakar gözükünce şut pozisyonları ve verkaçlar devreye girdi ve Göztepe savunması açık vermeye başladı. Ve Beşiktaş net pozisyonlar yakalamaya başladı ve golleri de buldu.

BEŞİKTAŞ gol gelmediği için hiçbir zaman kontrolsüzleşmedi. Panik yapmadı. Taktik oyun ve mevkii disiplininden taviz vermeden müsabakayı sonuna kadar iyi futboluyla beraber taşıdı. ÜNAL Hoca ile beraber Göztepe mükemmel bir savunma yaptı. Doğru taktik olan kontrayı uyguladı. Fakat sonucu, oyuncuların kalitesi ve seviyesi belirledi.