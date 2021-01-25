Mesut Özil ne zaman oynayacak? Arsenal’den raporlar istendi…

Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

Sarı lacivertli forma altında ilk antrenmanını gerçekleştiren oyuncunun kadroya ne zaman dahil edileceği ve ilk maçına ne zaman çıkacağı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri.

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ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Mesut Özil'in hem sağlık hem de performans raporlarını eski kulübü Arsenal'den talep eden Fenerbahçe teknik heyeti bu raporlar doğrultusunda yıldız isme özel bir program hazırladı. Mesut Özil bir süre bu özel program doğrultusunda çalışmalarını bireysel olarak sürdürecek. 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtilen Mesut’un önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Erol Bulut’un kademeli olarak oynama süresini artırmayı planladığı yıldız imin Galatasaray derbisinde hazır hale gelmesi bekleniyor.