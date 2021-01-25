Medipol Başakşehir’den Ömer Ali Şahiner hamlesi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes’in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro’luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor’daki alacaklarını bırakacak.

Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

Ağırlıklı olarak sağ kanatta forma giyen Şahiner, zaman zaman savunmanın sağında da mücadele ediyor.

Konya Şekerspor altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2012 yılından bu yana Konyaspor forması giyiyor.

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