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Medipol Başakşehir’den Ömer Ali Şahiner hamlesi!

Medipol Başakşehir, Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.

Güncellenme: 16:58, 25/01/2021
Haberler Başakşehir
Medipol Başakşehir’den Ömer Ali Şahiner hamlesi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes’in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro’luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor’daki alacaklarını bırakacak.

Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

Ağırlıklı olarak sağ kanatta forma giyen Şahiner, zaman zaman savunmanın sağında da mücadele ediyor.

Konya Şekerspor altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2012 yılından bu yana Konyaspor forması giyiyor.

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