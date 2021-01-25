MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak sahasında 3 maç sonra puanla tanıştı. Konuk takımın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi İstanbul’da sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puana yükselirken, konuk takım 24 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile; Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa’nın galibiyet gollerini 6. dakikada Hajradinovic frikikten, 17. dakikada ise Aytaç Kara ceza sahası içinde çektiği şutla kaydetti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan (Armin Hodzic dk. 75), Hajradinovic (Doğucan Haspolat dk. 88), Anıl Koç (Kevin Varga dk. 69), Thelin

Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

DG Sivasspor: Samassa, Goiano (Kone dk. 46), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Ninga dk. 69), Claudemir (Robin Yalçın dk. 58), Hakan Arslan, Fajr (Ziya Erdal dk. 46), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Kayode dk. 90+1)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Isaac Cofie

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Sadiku (Yedek kulübesi) (Kasımpaşa), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Anıl bekletmeden pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Anıl'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

73. dakikada Erdoğan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

77. dakikada Gradel'in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında Caner'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.