MAÇ SONUCU | Alanyaspor 4-3 Ankaragücü

Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-3 kazanmayı başararak 3 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 34 puana yükselirken, Ankaragücü 18 puanda kaldı. Ligin 22. haftasında Akdeniz ekibi Sivasspor ile sahasında, Başken ekibi ise deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

Ev sahibi Alanyaspor galibiyet hasretine son vermek için çıktığı maçta 3 ve 28. dakikalarda Paintsil’in golleriyle şok yaşadı: 0-2.

Ev sahibi takımın ilk golü 37. dakikada Salih Uçan’dan geldi. Soyunma odasına 2-1 yenik giren Çağdaş Atan’ın öğrencileri, 54′ Bakasetas ile 2-2’lik beraberliği yakalarak galibiyet için morallendi.

62. dakikada ise Babacar sahneye çıkıp ilk golün sahibi Salih’in asistinde topu filelere gönderip durumu 2-3’e getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra Fatih Aksoy’un kendi kalesine attığı golle Ankaragücü 3-3’ü buldu.

Gol yağmuruna son noktayı ise 79. dakikada Moubandje koydu: 4-3. Bu golün de pasını veren Salih Uçan, maçı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan Saba Lobhanidze’nin ortasıyla arka direkte topu kontrol eden Paintsil’in şutu ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada Davidson sol kanattan ceza sahasına ortasında topa ayak koyan Babacar’ın vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saba Lobhanidze’nin pasında arka direkte Paintsil topu ağlara yolladı. 0-2

37. dakikada Bakasetas’ın vuruşunda top Ankaragücü savunmasından döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı Salih Uçan, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-2

41. dakikada Efecan’ın ortasında arka direkte topa buluşan Salih Uçan tekrar içeriye döndürmek istedi ancak meşin yuvarlak kornere çıktı.

51. dakikada Bakasetas’ın kullandığı köşe atışında topla buluşan Moubandje’nin vuruşu defanstan geri döndü.

54. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu. 2-2

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Davidson’un vuruşu defansa da çarparak az farkla kornere çıktı.

62. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan, çizgiye kadar inerek yerden Babacar’a aktardı. Bu futbolcu bekletmeden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3

65. dakikada Ankaragücü'nün kullanıldığı korner atışında arka direkte Saba Lobhanidze’nin pasında topla buluşan Badji’nin şutu Fatih Aksoy’a çarparak ağlara gitti. 3-3

79. dakikada Alanyaspor atağında Salih'in pasında ceza sahası sağ köşesinde Moubandje, topu ağlara yolladı. 4-3