Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, deneyimli sağ bek Joao Pereira’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir.”

Kulüpte 114’ü ilk 11’de olmak üzere 122 resmi maçta forma giyen Pereira, 3 gol atarken 19 da asiste imza atmıştı. 4 Ocak 2017’de Sporting’den 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Pereira, Trabzonspor formasıyla bir Türkiye Kupası kazanmıştı. İLGİLİ HABER Abdullah Avcı ayrılığı resmen açıkladı: Pereira artık bizimle olmayacak