Göztepe galibiyeti sonrası Hulk’tan heyecanlandıran hareket

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Hulk, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareketin altına imza attı… Siyah-beyazlı takımda forma giyen Josef de Souza, yakın arkadaşı Hulk’la konuşarak, Beşiktaş’ta iyi bir ortam, güzel bir arkadaşlık olduğunu belirterek transfer olması için çağrıda bulunmuştu. Beşiktaş’ın Göztepe karşısındaki 2-1’lik galibiyeti sonrası Hulk’tan flaş bir hamle geldi.

İkinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip gelen siyah beyazlılarda maç sonu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Josef de Souza’ya Hulk’dan beğeni geldi. Hulk’un Josef de Souza’nın paylaşımını beğenmesi, siyah-beyazlı taraftarların transfer beklentisini daha da arttırdı.

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YÖNETİM TEKLİFİNİ YAPTI, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'le 4,5 yıllık macerası Ocak ayı itibarıyla sona eren Brezilyalı yıldız Hulk, forvet transferi için yoğun çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal'ın radarına girmişti.

Mario Mandzukic'i İtalyan devi Milan'a kaptırmalarının ardından rotasını 34 yaşındaki Sambacı olarak belirleyen yönetim, teklifini yaptı. Tecrübeli futbolcuya yarım dönem için 1 milyon Euro garanti ücret ve şampiyonluk bonusu içeren bir öneri sunan Siyah-Beyazlılar, bekleyişini sürdürüyor.

PORTO’DAN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Josef, 11 yıl önce Porto’da birlikte forma giydiği 34 yaşındaki futbolcu ile sık sık telefonlaşıp, mesajlaşıyor. İki yıldızın görüşmelerindeki yeni konu ise Beşiktaş’a transferi oldu.

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk’tan aldı. Futbola Vilanovense’nin altyapısında başlayan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2005’te Japonya yolunu tuttu. 2008-09’da Porto’ya transfer oldu. 3 Eylül 2012’de 55 milyon Euro bonservis bedeli ile Zenit’e imza attı. Hulk, son olarak SH Sipg formasını giydi.