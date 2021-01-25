Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP’a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan, KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”
Santrforda ve hücum hattının iki kanadında da forma giyebilen 8 Aralık 1999 doğumlu 21 yaşındaki futbolcu 2019-20 sezonunun devre arasında Sparta Rotterdam’dan İngiltere Championship ekibi Brentford’a 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu.
Sezonun ilk devresini kiralık olarak Twente’de geçiren Halil, bu sezon 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asiste imza atarken 354 dakika sahada kaldı.