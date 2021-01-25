Fuat Çapa: Uzun süre oynamış olsa Drinkwater’ı alamazdık

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizerek, “Bizim için sadece 3 puandan ibaret değil, 5 puanlık bir maçtı. Oynamış olduğumuz son 2 maç bizim adımıza sıkıntılıydı. Bunun nedenlerini de göz ardı etmemek lazım. Bugün yaptığımız 4 transferin 3'ü sahadaydı. Eksik olan savunma hattında oraya gelen oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Sivasspor'un belirli oyun felsefesi var. Bizim için önemli olan alanları değerlendirmekti. Bugün takım olarak iyi oynadık. Disiplin de üst düzeydeydi. Penaltımız verilseydi 2-0 iken 3 de olabilirdi. Hakemin değerlendirmesi bizim gördüğümüz gibi değildi. İkinci yarı kontrollü oynadık. Rakip ister istemez baskılı geliyordu. Pozisyonlar yakaladık. En net pozisyonumuz Armin ileydi. Galibiyetten dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

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“Yönetim bir iki mevki için transfer görüşmelerini sürdürüyor”

Kasımpaşa Yönetimi’nin bir iki mevki için transfer görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Fuat Çapa, şu ifadelere yer verdi:

“Bundan sonra sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte orta saha ve hücumda alternatif olacak. Bir iki mevkiye transfer için yönetimimiz görüşüyor. Tamamlarsak ondan sonraki süreçte inşallah geçtiğimiz sezondaki havamızı tekrar yakalarız.”

“Uzun süre oynamış olsa Drinkwater'ı alamazdık”

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transfer edilen Danny Drinkwater ile ilgili de konuşan Çapa, “Uzun süredir oynamış olsa bizim Drinkwater'ı alma şansımız olmazdı. Uzun süre oynamamış bir oyuncu. Kalan 20 maçımız var. Kalan 15-16 maçta tam oynatabilirsek çok büyük bir başarı olur” diye konuştu.