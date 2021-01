Fenerbahçe’nin eski yıldızları Mesut Özil için ‘hoş geldin’ mesajı paylaştı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, “Fenerbahçeli dünya yıldızlarından, dünya yıldızımız Mesut Özil’e ‘Yuvaya hoş geldin’ mesajı!” başlığıyla paylaşılan videoda, daha önce Fenerbahçe’de forma giyen oyuncular Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie ve Stephen Appiah, 32 yaşındaki oyuncuya hoş geldin dileğinde bulundu.

Fenerbahçeli dünya yıldızlarından, dünya yıldızımız Mesut Özil'e “Yuvaya hoş geldin” mesajı! #FenerSignMesut

“Welcome home” message from the former world stars of Fenerbahçe to our new world star Mesut Özil! pic.twitter.com/qwXP6njuzD

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021