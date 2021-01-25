Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı! İşte KAP bildirimi

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bildirime göre Fenerbahçe, Arsenal’a bonservis bedeli ödemeyecek. Elde edilecek sportif başarılara göre ise maksimum 1 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak.

Sarı-lacivertlilerle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil ise 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe’den ücret almayacak. Takip eden 3 sezon boyunca Mesut’a yıllık 3 milyon Euro garanti para ve toplamda 550 bin Euro imza parası ödeyecek.

İşte KAP bildirimi:

“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu’ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

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