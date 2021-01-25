Erol Bulut’tan Mesut Özil sorusuna yanıt: ‘Bekleyip görün’

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir maç sonunda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şu sözleri sarfetti:

“Güzel bir maç, güzel bir skor. 3 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Bunu zaman zaman iyi yaptık. Defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık ve bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi sadece ortalarla değil; paslarla verkaçlarla, dikine paslarla gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık. Gayet iyi oldu diye düşünüyorum.”

Erol Bulut, takıma iyi oyuncuların dahil olduğunu dile getirerek, “Aramıza iyi futbolcular katıldı. Onlardan birisi bugün oynayan Attila Szalai. Büyük bir yıldız aramıza katıldı; o da Mesut Özil. Başta Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetime teşekkür etmek istiyorum, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar, hala da çalışıyorlar. Aramıza gelen arkadaş Attila bugün gerçekten 5 senedir takımda oynuyor gibi bir performans sergiledi. Yanında oynayan, önünde oynayan arkadaşlarıyla çok iyi iletişim kurdu. Bu bizi sevindiriyor. İnşallah bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

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“5-6 puan daha alabilirdik”

Ligin ilk devresini 42 puanla kapattıklarını kaydeden Erol Bulut, “Şu an 42 puandayız. Benim planladığım, 5-6 puan daha fazla alabilirdik ama maalesef o şekilde gerçekleşmedi. İnşallah geri kalan maçlarda bunu telafi edip, ikinci yarı o puanları alıp istediğimiz hedefte oluruz” dedi.

“Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak”

Erol Bulut, sıkışık fikstürde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Sıkışık fikstür. Biz zaten çalışmalarımızı hep bu yönde yaptık. Maalesef sadece 4 haftalık bir çalışma süreci oldu, kısa geçti. Futbolcularımız hep aralıklı geldi. Bize katılan futbolcular oldu. İyi olan Attila Szalai'yi aramıza kattık; oynayan bir futbolcuydu. O yüzden bugün bize katkısı fazlasıyla oldu. Diğer taraftan Mesut aramıza katıldı. Eski takımında uzun zamandır süre almadı ama en kısa zamanda istediğimiz seviyeye gelecek ve bu takıma büyük katkı sağlayacak” dedi.

Erol Bulut, Mesut Özil’in Galatasaray maçında görev alıp almayacağı şeklinde yöneltilen soruya ise “Bekleyip görün” şeklinde cevap verdi.

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