En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!

Süper Lig’in ilk yarısına damga vuran Beşiktaş, 21 haftalık periyodu zirvede tamamladı. Lige sancılı şekilde giren ve ilk 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa arenasından da elenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yeni transferlerin de takıma dahil olmasıyla birlikte ibre tersine döndü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sezon başında 5. haftaya dikkat çekerken, “Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi yaşayamadık. 5. haftayı bay geçiyoruz ve milli maç arasına denk geliyor. Toplamda 20 gün maç yapmayacağız. Bu haftadan sonra çıkış yakalayacağımızı düşünüyoruz” açıklamasını yapmıştı. 6. hafta itibariyle de Beşiktaş’ın çıkışı başladı. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonrasında çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 40 puan topladı ve rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu süreçte rakip kalelere 47 gol atarak ligin en golcü takımı olan Sergen Yalçın’ın ekibi, aynı zamanda en fazla galibiyet alan takım durumunda.

ARKADAŞLIK ORTAMI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Beşiktaş’ta en dikkat çekici konu ise takım içindeki arkadaşlık. Bu konuyu şu sözlerle özetleyen Yalçın, “Takım içinde çok iyi bir hava ve arkadaşlık ortamı var. Sezon başından bu yana 1 antrenmanda bile bırakın kavgayı, gerginlik bile yaşanmadı” diyerek futbolcuların birbirlerine olan bağını anlatmıştı. Özellikle Aboubakar’ın annesinin vefatı sonrasında tüm futbolcuların atılan golleri Kamerunlu oyuncuya adaması dikkatlerden kaçmazken, son 2 maçta topu filelere gönderen Adem Ljajic’in gollerinde, takım arkadaşlarının daha çok sevinmesi ise takım içindeki durumu özetleyen bir başka nokta oldu. Siyah-beyazlılardaki bu ortam, başarıyı da beraberinde getirdi.

YENİ TRANSFERLERİN ETKİSİ

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin performansı da başarıda rol oynadı. Sezon başında en çok eleştirilen isimler olan N’Sakala ve Welinton, takımın performansını yükseltmesiyle birlikte yükselişe geçti. Rosier ligin en iyi sağ beklerinden birisi olarak gösterilirken, Rachid Ghezzal da şu ana kadar yaptığı 9 asistle, asist krallığında zirvede yer alıyor. Porto’dan kadroya katılan Aboubakar, 11 gol ve yaptığı 2 asistle, Süper Lig’deki santrforlar arasında en formda olan isimlerden. Kartal’ın en önemli transferlerinden birisi de Josef de Souza oldu. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takıma dahil olduktan sonra takımın savunma sıkıntıları ortadan kalktı. Galatasaray derbisinde kilidi açan isim olan Josef, forma giydiği maçlardaki performansıyla siyah-beyazlılara en çok katkı sunan oyuncular arasında.