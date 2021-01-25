Chelsea’de Frank Lampard’ın görevine son verildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, teknik direktör Frank Lampard’ın görevine son verildiğini açıkladı.Chelsea patronu Abramoviç konu hakkında yaptığı açıklamada, “Frank Lampard ile mükemmel bir kişisel ilişkim olduğu için ve ona son derece saygı duyduğum için benim için de kulüp için de çok zor bir karardı” dedi.

‘BURANIN SİMGESİ LAMPARD’

“Frank Lampard ile mükemmel bir ilişkimiz olduğu için çok zor bir karardı. Ona büyük bir saygı duyuyorum. Lampard sonsuza kadar Chelsea’nin simgesi olarak kalacak ancak bir karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararın doğru bir karar olduğuna inanıyoruz.” Kulübün sahibi Roman Abramovich, resmi sitede yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Genç teknik adam döneminde Chelsea 84 karşılaşmada 44 kez galip gelirken, 25 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu dönemde 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Uzun zamandır görevden ayrılması konuşulan Lampard’ın yerine ise en büyük aday olarak son olarak PSG’de görev yapan Thomas Tuchel’in adı geçiyor. RMC Sport’un haberine göre; Chelsea, PSG ile yolları ayrılan Thomas Tuchel’le 4 senelik sözleşme imzalayacak.