Çaykur Rizespor, Sumudica ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas’ın ardından yeni teknik direktörünü buldu. Gaziantep FK ile bu sezon başarılı bir performans sergileyip ardından takımdan ayrılan Marius Sumudica, Karadeniz ekibine 1,5 yıllık imza attı.

Rumen teknik adam, Çaykur Rizespor’un başında ilk maçına Fenerbahçe karşılaşmasıyla çıkacak. Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Şumudică'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

BİLGİLENDİRME| Teknik Direktör Marius Ninel Şumudica İle 1,5 Sezonluk Anlaşmaya Varıldı https://t.co/a4dMJF5Jfb pic.twitter.com/w4z9F7F5KI — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 25, 2021

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