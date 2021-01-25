CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kayserispor

Süper Lig 21. haftasın zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak olan maçla ilgili tüm detayları anbean haberimizde bulabileceksiniz.

İlk 11’ler belli oldu:

Fenerbahçe XI: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Mame Thiam, Pelkas, Samatta.

Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Mame Thiam, Pelkas, Samatta. Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Sadık, Novak, İsmail, Ademi

Kayserispor XI: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Avramovsk, Lennon, Pedro Henrique, Wilfride Kanga.

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Ackah, Maglica

Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 39 puanla 3. sırada, 19 puanı bulunan Kayserispor ise 17. sırada yer alıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet-1 beraberlik alan Fenerbahçe, son maçında Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra 5 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Kayserispor ise, 11 hafta galibiyet yüzü göremedikten sonra son 4 maçının 3’ünü kazanarak lige tutunma mücadelesi veriyor.

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Maç öncesi bilgiler:

Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe (2-1), rakibini Mart 2016’dan bu yana üst üste iki karşılaşmada mağlup edemiyor.

Fenerbahçe’ye rakip olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Kayserispor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada almıştı (4B 12M).

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu (Fenerbahçe 22-12 Kayserispor).

Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe (9 puan), 2020/21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti (2G 1B 3M).

Süper Lig’de oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Kayserispor (1M), bu sezon çıktığı ilk 15 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabilmişti (4B 9M).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Kayserispor (1B), tek puanını bu sezonki tek ziyaretinde Galatasaray’dan aldı (1-1).

Süper Lig’in 2020/21 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek takım Fenerbahçe; geri düştüğü maçlarda Kayserispor’dan (1) daha az puan çıkaran tek takım ise Galatasaray (0).

Süper Lig’de çıktığı son iki maçta birer gol atan Fenerbahçe forveti Enner Valencia, Nisan 2014’ten (4 maç) üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıramıyor (Meksika Ligi’nde).

Görev yaptığı son Süper Lig maçında iki gol atan Kayserispor forveti Denis Alibec (vs Başakşehir), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (Süper Lig & Romanya Ligi).

Erol Bulut’un Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor (4G 2B). Bulut’un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki

rakibinden biri de yine Kayseri ekibi (4; Ankaragücü ile eşit).

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