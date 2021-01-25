Beşiktaş’ın Hulk’a yaptığı teklif! Şampiyon olunursa…

Ara transfer döneminde önceliğini santrfor transferine veren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Hulk ile temasa geçti.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; siyah beyazlılar sezon sonuna kadar 850 bin Euro + 150 bin Euro şampiyonluk primi önerdiği yıldız futbolcuya, sözleşmenin uzatılması konusunda +1 opsiyon hakkı da tanıdı. Sözleşmenin 1 yıl daha uzatılması halinde Hulk’a 2 milyon Euro öneren Beşiktaş cephesi beklemeye geçti.

Son olarak Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen deneyimli forvete, Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab’ın da ilgisi bulunuyor. Arabistan ekibinin ekonomik olarak Beşiktaş’ta daha iyi şartlar önermesine rağmen Brezilyalı futbolcunun kariyerinin son dönemlerini Avrupa’da geçirmek istediği öğrenildi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun, vatandaşı Beşiktaşlı Josef de Souza’nın Göztepe maçından sonra yaptığı paylaşımı beğenmesi de transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Futbol kariyerine Brezilya’nın Vitora takımında başladıktan sonra bir süre Japonya’da mücadele eden Hulk, 2008’de 19 milyon Euro’ya Porto’ya transfer oldu.

Portekiz ekibinde geçirdiği 4 yılın sonunda 2012’de 40 milyon Euro’ya Zenit’e giden Brezilyalı hücum oyuncusu, 2016’da 55 milyon Euro’ya Çin takımlarından SH SIPG’a imza atmıştı.

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Yalçın açıkça santrfor istedi!

Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında net şekilde santrfor transferi konusuna değinmişti. Başarılı çalıştırıcı, “Santrfor bölgesine transfer istiyoruz. Şartlar uygun olur mu bakacağız. Ben raporumu daha önce verdim. Uygun olursa santrfor istiyoruz. Bu benim konum değil, başkan ve yönetimin konusu. Olursa olur, olmazsa kadromuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.