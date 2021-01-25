Ali Koç: Bankalar Birliği ile en geç Şubat’ın ilk haftası imzalayacağız

Online olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Ali Koç, yayıncı kuruluşun kurumsal kimliğiyle hiçbir problemlerinin bulunmadığını belirtti. Yayıncı kuruluş ile aynı gemide olduklarını dile getiren Koç, “Yayıncı kuruluşla alakalı büyük sıkıntımız var. Yayıncı kuruluş futbolun paydaşlarının en önemlilerinden biri. Son dönemde attığımız adımlar gösterilmiyor. Son olarak küfür yaşandı ama oraya gelene kadar çok fazla şey yaşandı. Yine bir tezahürat olayı vardı ama biz kamuoyunda bağırmadık, ilgili arkadaşları çağırdık anlattık. Üst üste çok şey yaşanıyor ve bunlara tesadüf dememiz mümkün değil. Herkes, yayıncı kuruluşun kulübümüze olan yaklaşımının bireysel hatalarla olamayacağını düşünüyor” dedi.

“Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu göstermek zorundayız”

Tüm platformlarda korsan yayıncılığa karşı çıktıklarını vurgulayan Koç, “Bizim söylemlerimiz sizi etkilemiyor ama genel şikayete bakınca burada bir sıkıntı var. Sanki bu gerçeği bir tek yayıncı kuruluş görmüyor ya da görmek istemiyor gibi bir düşüncemiz var. Bu zihniyet Fenerbahçe’ye karşı böyle olduğu müddetçe bizler de Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Bu çekişme, bu gidişat kimseye fayda sağlamaz” şeklinde konuştu.

“Yol yakınken aklı selim düşünün”

Yayıncı kuruluşun yaptığı özür açıklamasının saatini manidar bulduklarını ve açıklamanın kendileri için ‘cılız’ olduğunu aktaran Başkan Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Bize meydan mı okuyorsunuz, kendi kendinize bize mesaj mı veriyorsunuz? Özür yazısı son derece cılız, bizi kesmez ama açıklandığı saat kara mizah. O da mı hata? O zaman bu kadar hata yapan adamı çalıştırmayın. Bizim sabrımız taştı. Biz adım adım tepkimizi vermeye başladık. Yayıncı kuruluşa sesleniyorum, bizim röportajları yayınlamayarak, led panolar görülmesin diye garip açılardan maçı vererek bu konuyu aşamazsınız. Bir süre sonra maçları yayınlayamayacak duruma geleceksiniz. Hodri meydan dediniz, garip garip açıklamalar yaptınız. Kaç ülkeye yayın yapıyormuşsunuz, bravo size ama burada yaşananlar sadece Fenerbahçe’ye yapılıyor. Nasıl ilerleyeceğimize siz karar vereceksiniz. Hiçbir etkinliğimize yayıncı kuruluşun çalışanları alınmamaktadır onların bir suçu yok ama geldiğimiz noktada buradayız ve bu adım adım yükselecek. O yüzden karar sizin, nasıl ilerlemek istiyorsanız. Biz aynı kararlılık ve inançla götüreceğiz ve hiç istemediğimiz noktaya götürmek istemiyoruz. Giderse Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu göreceksiniz. Harcama limitlerinden dolayı taraftarlarımız yayıncı kuruluşa tepki gösterdiler ama o tepkinin etkilerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bizi o noktaya getirmeyin. Yol yakınken aklı selim düşünün ve bu işi çözecek formülleri bulun. Bizi sınamayın, sabrımızı taşırmayın. Bundan sonrası sizin elinizde.”

“Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayırarak yeni transferlerde bir sıkıntı yaşamayacağız”

Kulübün harcama limitleri ve transfer politikasına değinen sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Sene başında bize uygun görülen takım harcama limiti 154 milyon liraydı. Bunun ne kadar gerçek dışı olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Biz de kendi adımlarımızı attık. Kredi borçlarımızın ötelenmesi ve transfer aksiyonlarımızla 356 milyon liraya yükseldi. Aşımla beraber 409 milyona geliyor bu rakam. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan kur güncellemesinden önce harcamalarımız verilen limitin altındayken, kur düzenlemesine gidildi ve bu düzenleme ne sezon başında ne de açıklanan güne kadar bizlere bilgi verilmedi ve transfer başlamasına 4 gün kala açıklandı. Harcama limitleri belirlemek için yapılan hesaplamalarda kur 8.14 olarak belirlenmişti. Şimdi 9. Bundan sonradan haberimiz oldu. Transfer planlaması yaparken haberimizin olmadığı ve 21 kulübün itiraz ettiği bu değişiklik yapıldı. Bize etkisi 20 milyon lira. Buna rağmen gerekli adımları, tasarrufları, önlemleri alarak ve birkaç oyuncuyla yollarımızı ayırarak yeni transferlerimizde bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bankalar Birliği ile en geç şubatın ilk haftası imzalayacağız”

Bankalar Birliği ile anlaşma noktasında son düzlüğe girdiklerini ve 2+7 olmak üzere toplam 9 yıllık yapılanmaya gideceklerini vurgulayan Ali Koç, “Bu, bizlere kısa ve orta vadede kesinlikle nefes alma şansı verecek. Kulübümüzün gelir gider dengesini disipline edecek bir döneme giriyoruz. Burada Ziraat Bankası’na teşekkür etmek istiyorum. Şu anda geldiğimiz koşullar kulübümüz adına çok daha yapıcı durumdadır. İnşallah haftaya en geç şubatın ilk haftası bunu imzalayacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yapılandırma anlaşmasının ardından amatör sporların kendi imkanlarıyla ayakta durması gerekeceğini hatırlatarak, futbol takımının bütçesinin şu anda 55 milyonlar civarında olduğunu ve bunu bir süre sonra 35-40 milyonlara çekmeleri gerektiğini cümlelerine ekledi. Fener Ol kampanyası için camiaya teşekkür eden Ali Koç, Youtube kanallarından önemli gelirler elde etmeye başladıklarını açıklayarak sözlerini tamamladı.